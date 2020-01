Lo strano caso del Real San Basilio, il club di Prima Categoria che terrorizza gli avversari con i suoi ultras (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Sul Messaggero lo strano caso del Real San Basilio, club dilettantistico che milita in Prima Categoria finito nella lente di ingrandimento della Digos. Molti episodi sospetti, infatti, lasciano intendere che la squadra vada avanti grazie alle intimidazioni della sua tifoseria. Il Real è considerata una squadra del clan. Il 20 gennaio ne è stato arrestato il presidente, Alfredo Marando, calabrese, che la Dda ha indicato come capo di un violento gruppo criminale della Capitale, implicato nel traffico di droga. Proprio in virtù dei timori legati alla situazione, il questore ha stabilito che le sfide siano giocate in luoghi diversi dallo stadio del San Basilio. In strutture “dove le tribune e gli spogliatoi sono ben separati, dove calciatori e tifosi siano in contatto il meno possibile e dove, in caso di necessità, sia più facile l’intervento delle forze dell’ordine”. Il San ... ilnapolista

