LIVE Virtus Bologna-Trento, EuroCup basket in DIRETTA: ospiti all’ultima spiaggia in campo europeo (Di mercoledì 29 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:50 Presentazione delle due squadre in corso, a dieci minuti circa dalla palla a due. Il croato Sreten Radovic arbitrerà l’incontro con il greco Petros Papapetrou e il tedesco Moritz Reiter. 20:45 Si sfidano due dei migliori playmaker di tutta l’EuroCup: Craft e Markovic. Il giocatore di Trento è primo per assist e palle rubate (7.10 e 2.92), seguito a ruota in entrambe le voci statistiche dal serbo Virtussino (6.00 e 2.23). 20:40 L’atteso protagonista del match è certamente il serbo Milos Teodosic, miglior realizzatore della competizione (17.33 punti a partita), nono assoluto per assist (5 a gara) e settimo per valutazione complessiva (17.5). L’ex Clippers guida l’attacco dei suoi che, ad oggi, è il quarto migliore (83.3 punti di media) e, assieme allo scudiero Markovic, permette al proprio team di essere il ... oasport

