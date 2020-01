LIVE Virtus Bologna-Trento 82-55, EuroCup basket in DIRETTA: le V Nere doppiano i trentini nel terzo quarto (Di mercoledì 29 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 85-57 Ennesima tripla Virtus! Quinto punto in fila per Marble. 82-57 Mezzanotte pesca Kelly sotto canestro per la schiacciata. INIZIA L’ULTIMO QUARTO! 82-55 Altri due punti per Bologna sull’ultimo possesso del quarto con Marble a bagnare il proprio esordio. Termina il terzo quarto. 80-55 Ricci batte la sirena dei 24″ col tiro su un piede in fade away. 78-55 Tripla di Hunter!! Pazzesco 10/16 per la Virtus dalla lunga distanza. 75-55 Nuovo +20 Bologna con Hunter a correggere l’errore in penetrazione di Marble. 73-55 2/2 dalla lunetta per Forray. 73-53 Altra affondata di Hunter! Assolo bolognese! Timeout Trento. 71-53 Ricci!!! Hunter la passa dietro schiena all’ex Vanoli che libero dall’angolo spara la tripla 68-53 Ancora Craft col piazzato dalla media. 68-51 Craft non molla e segna arrivando in doppia ... oasport

