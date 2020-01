LIVE Virtus Bologna-Trento 39-34, EuroCup basket in DIRETTA: tentano l’allungo i padroni di casa (Di mercoledì 29 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 41-38 Libero sbagliato e Craft sprinta in contropiede per il -3. Timeout Bologna. 41-36 Altro canestro e fallo di Gamble, che viene stoppata da Gentile ma sul rimbalzo segna. 39-36 Sul libero sbagliato Mezzanotte cattura il rimbalzo e serve il nazionale italiano che segna in sospensione. Esordio in maglia Segafredo per Marble, mentre Gentile fa 0/2 dalla linea della carità sul quarto fallo subito. 39-34 Pick and roll magistrale Teodosic-Gamble e schiacciata portentosa del lungo statunitense! 37-34 1/2 ai liberi per Gentile. 37-33 Tripla di Markovic! Teodosic pesca splendidamente il connazionale in angolo e l’ex Khimki non sbaglia. 34-33 Gentile porta a spasso la difesa e scarica dopo la finta per la bimane di Knox. 34-31 Ancora Gamble! Riceve il lob da Weems e si appoggia al vetro con la mano mancina. 32-31 Knox a segno col piazzato ... oasport

