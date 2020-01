LIVE Sport, DIRETTA 29 gennaio: Valentino Rossi saluta la Yamaha, Lorenzo nuovo collaudatore (Di mercoledì 29 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 29 gennaio: orari e programma 18.40 CICLISMO – Le parole del general manager del Team Sunweb, Iwan Spekenbrink, su Tom Dumoulin: “Non abbiamo commesso alcun errore nel trattare il suo ginocchio, ma il Tour de France non era fattibile”. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 18.10 TENNIS – Novità al Roland Garros: dal 2020 tutti i match dei quarti di finale si disputeranno sul campo centrale. Modificati anche gli orari delle semifinali maschili. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 18.00 TENNIS – L’analisi della giornata odierna degli Australian Open: l’impresa di Thiem contro Nadal, il riscatto di Zverev, la continuità di Simona Halep. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 17.50 MOTOGP – Jorge Lorenzo sarà il nuovo collaudatore della Yamaha, lo spagnolo si rimette in ... oasport

