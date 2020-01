LIVE Sport, DIRETTA 29 gennaio: segnali di pace tra Di Francisca ed Errigo? Cancellate le gare di Yanqing (Di mercoledì 29 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 29 gennaio: orari e programma 10.50 SCI ALPINO – La prima prova cronometrata della discesa femminile a Rosa Khutor è stata cancellata per le avverse condizioni meteo, ci si riproverà domani. 10.20 SCI ALPINO – Sono state ufficialmente Cancellate le gare di Yanqing valide per la Coppa del Mondo: nel weekend del 15-16 febbraio erano in programma superG e discesa maschile. Il corona virus alla base della decisione della FIS. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA. 9.37 SCHERMA – segnali di tregua tra Elisa Di Francisca e Arianna Errigo? La Federscherma e il CT Andrea Cipressa hanno messo i puntini sulle i. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 9.11 CICLISMO – Programma intenso di gare per Vincenzo Nibali in vista degli impegni del Giro d’Italia, delle Olimpiadi e dei Mondiali. CLICCA QUI ... oasport

SkySport : #Eriksen all’Inter, visite mediche a Milano: la giornata di oggi LIVE - SkySport : #Milan-#Torino, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE dei quarti di #CoppaItalia - SkySport : #Roma, visite per #Perez e #Villar: tutte le trattative LIVE -