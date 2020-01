LIVE Perugia-Tours 25-21, Champions League volley in DIRETTA: un super Plotnytskyi porta avanti la Sir! (Di mercoledì 29 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario, programma e streaming 25-21 E la chiude Plotnytskyi in pipe! 24-21 Time-out per il Tours. 24-21 Pesta ancora una volta la linea dei nove metri Cupkovic. Tre set-point per la Sir! 23-21 Passa da posto quattro Cupkovic. 23-20 Diagonale lunga di Lanza, partita consistente la sua. 22-20 Sbaglia questa volta l’ucraino. 22-19 Aceeeeeee di Plotnytskyi, prestazione stellare per lui fino a questo momento! 21-19 Pallonetto spinto di Plotnytskyi, ma tutto è partito da una gran difesa di Colaci. 20-19 Entra in campo De Cecco. 20-19 Mani-out da posto quattro per Cupkovic. 20-18 Ricambia il favore Bartos. 19-18 Non passa la battuta dell’estone. 19-17 Entra Taht al servizio al posto di Ricci. 19-17 Mani-out di Atanasijevic, terzo punto in attacco per lui. 18-17 Ace di Trinidad, attenzione perchè i francesi sono sempre lì. 18-16 Primo ... oasport

