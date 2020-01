LIVE Perugia-Tours 11-8, Champions League volley in DIRETTA: inizio super a muro per la Sir! (Di mercoledì 29 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario, programma e streaming 19-18 Non passa la battuta dell’estone. 19-17 Entra Taht al servizio al posto di Ricci. 19-17 Mani-out di Atanasijevic, terzo punto in attacco per lui. 18-17 Ace di Trinidad, attenzione perchè i francesi sono sempre lì. 18-16 Primo tempo imprendibile di Teryomenko. 18-15 Continuano le difficoltà in battuta per il Tours. 17-15 Bartos trova le mani del muro di Ricci, colpo molto intelligente. 17-14 Pesta la linea dei nove metri Cupkovic. 16-14 Ricambia il favore Russo. 16-13 Non passa la battuta di Egleskalns. 15-13 Si ferma qui la serie al servizio dell’ucraino. 15-12 E siamo a treeeee!!! Quinto ace di squadra per Perugia. 14-12 Ancora un servizio vincente per Plotnytskyi! 13-12 Aceee di Plotnytskyi, tanta elevazione per l’ucraino. 12-12 Palla piazzata di Atanasijevic al terzo tentativo, che ... oasport

