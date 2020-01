LIVE Nadal-Thiem 6-7 6-7 5-4, Australian Open 2020 in DIRETTA: equilibrio nel terzo set, il maiorchino a caccia della rimonta (Di mercoledì 29 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 Nadal – Buon turno di battuta per il leader del ranking, che ora proverà a strappare il servizio all’avversario per vincere il set. 40-15 Di poco larga la risposta dell’austriaco. 30-15 In rete il rovescio di Thiem. 15-15 Abbondantemente larga la risposta di Thiem. 0-15 Errore con il dritto incrociato per Nadal. 4-4 Thiem tiene a zero il turno di battuta. Non si sblocca la parità in questo terzo set. 40-0 Servizio e due volée per Thiem. 30-0 L’austriaco chiude con lo schiaffo al volo. 15-0 Servizio e dritto vincente per Thiem. 4-3 Nadal – Il maiorchino tiene il turno di servizio, ancora nessun break in questo terzo set. 40-15 Prima vincente per lo spagnolo. 30-15 Thiem accelera, Nadal non riesce a tenere la palla in campo. 30-0 Stavolta sbaglia con il dritto l’austriaco. 15-0 Errore di rovescio di ... oasport

zazoomblog : LIVE Nadal-Thiem 6-5 Australian Open 2020 in DIRETTA: lo spagnolo si assicura il tie break - #Nadal-Thiem… - zazoomnews : LIVE Nadal-Thiem Australian Open 2020 in DIRETTA: ultimo quarto al via tra poco - #Nadal-Thiem #Australian… - zazoomnews : LIVE Nadal-Thiem Australian Open 2020 in DIRETTA: ultimo quarto di finale al via tra poco - #Nadal-Thiem… -