LIVE Inter-Fiorentina, Coppa Italia calcio in DIRETTA: tridente pesante per i nerazzurri! (Di mercoledì 29 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.04 Marco Benassi (13 presenze e un gol) e Dalbert (26 gettoni e una rete, proprio in Coppa Italia) hanno entrambi un passato in nerazzurro. 20.01 In Coppa Italia, Cutrone ha una media di una rete ogni 85 minuti giocati (cinque marcature in nove presenze nella competizione). 19.58 Prima sfida di Coppa Italia tra gli allenatori Conte e Iachini e contro la rispettiva avversaria di giornata. In Serie A è uno il precedente tra i due tecnici a favore dell’attuale allenatore nerazzurro. 19.55 Ecco le formazioni ufficiali: Inter (3-4-1-2): Handanovic; Godin, Ranocchia, Bastoni; Candreva, Vecino, Barella, Young; Sanchez; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Lirola, Benassi, Badelj, Pulgar, Dalbert; Vlahovic, Chiesa. All. Iachini 19.52 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE ... oasport

