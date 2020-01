LIVE Inter-Fiorentina 2-1, Coppa Italia calcio in DIRETTA: Candreva e Barella fanno volare i nerazzurri in semifinale. Pagelle e highlights (Di mercoledì 29 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 93′ Fine della partita, Inter-Fiorentina 2-1. 92′ Tiro di Ghezzal dalla sinistra ma non inquadra la porta. 91′ Ci saranno tre minuti di recupero. 90′ Fuori Lukaku e dentro Esposito per l’Inter. 88′ Fuori Lirola e dentro Ghezzal per la Fiorentina. 86′ Ci prova Sottil da fuori area, parato da Handanovic. 84′ Eriksen per Lautaro che segna ma l’argentino è in posizione irregolare. 82′ Possesso palla per l’Inter, Fiorentina stanca. 80′ Fuori Chiesa e dentro Sottil per la Fiorentina. 78′ Sinistro di Eriksen che si spegne debolmente nelle mani di Terracciano. 76′ Eriksen si abbassa nella posizione di mezzala, ricostituendo il 3-5-2. 74′ Fuori Candreva e dentro Moses per l’Inter. 72′ Fiorentina che non riesce a reagire, dopo la botta subita dalla ... oasport

