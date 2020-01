LIVE Inter-Fiorentina 1-0, Coppa Italia calcio in DIRETTA: Lautaro Martinez vicino al gol del raddoppio (Di mercoledì 29 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 57′ Fuori Badelj e dentro Cutrone per la Fiorentina. 55′ Lautaro Martinez ci provo al volo da fuori area, pallone vicino al primo palo. 53′ Colpo di testa di Bastoni che va vicino al secondo palo dopo un corner di Barella. 51′ Fiorentina che non riesce a costruire come nel primo tempo, si scalda Cutrone. 49′ Lautaro ci prova dalla sinistra e prende l’esterno della rete dopo aver superato il diretto avversario. 47′ Lautaro dentro l’area di rigore mette la palla a rimorchio, ma non c’è nessuno. 46′ Inizia la ripresa! 21.35 Partita che viene sbloccata nel finale di primo tempo, attraverso una azione confusa dentro l’area di rigore viola che fino a quel momento non aveva assolutamente demeritato. A tra poco per il secondo tempo! 45′ Fine del primo tempo, Inter-Fiorentina ... oasport

