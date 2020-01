LIVE Inter-Fiorentina 0-0, Coppa Italia calcio in DIRETTA: tentativi da fuori area di Vecino e Barella (Di mercoledì 29 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 31′ Fallo di Vecino in un tentativo di sfondamento centrale. 29′ Vecino ci prova anche lui dalla distanza, ma il tiro finisce debolmente sulle mani di Terracciano. 27′ Tiro da fuori di Barella che finisce oltre la traversa. 25′ Possesso palla per la Fiorentina che sta giocando molto bene. 23′ Dalbert prova a lanciare Benassi ma Handanovic capisce l’intenzione del brasiliano e anticipa la mezzala viola. 21′ Young lancia Lukaku sulla sinistra, ma il pallone è troppo forte e finisce fuori. 19′ Caceres anticipa con qualche difficoltà Lautaro Martinez. 17′ Ranocchia anticipa Chiesa lanciato sulla fascia sinistra. 15′ Pulgar in fase di non possesso va ad attaccare la prima costruzione dell’Inter, creando parecchi problemi in fase di inizio manovra. 13′ Tiro da fuori area da ... oasport

