LIVE Inter-Fiorentina 0-0, Coppa Italia calcio in DIRETTA: si comincia, Lautaro Martinez e Lukaku titolari (Di mercoledì 29 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.31 Fiorentina in salute dall’avvento in panchina di Iachini, allenatore che dal suo impatto nel 2020 non ha mai perso: tre vittorie e due pareggi tra campionato e Coppa, rendimento che in Serie A vale il provvisorio 13° posto a quota 25 punti. 20.28 Ottime le notizie in casa viola legate a Gaetano Castrovilli, talentuoso centrocampista che aveva abbandonato Fiorentina-Genoa a causa di un malore. 20.25 Sono 11 le reti messe a segno dall’Inter nelle ultime tre partite di Coppa Italia: una in meno di quante i nerazzurri ne avevano realizzate nelle precedenti nove nella competizione. 20.22 I viola hanno tenuto la porta inviolata in tre delle ultime quattro gare in tutte le competizioni: tante volte quante nelle precedenti 16. 20.19 Fiorentina (40%) e Inter (29%) sono le due formazioni che hanno registrato la percentuale realizzativa più alta ... oasport

