L’Isola dei famosi – Alessia Marcuzzi lascia la conduzione

Non un fulmine a ciel sereno, ma una scelta ragionata. Dopo il flop di ascolti della scorsa edizione e le tante tante critiche sui meccanismi e sulla pessima gestione del caso Fogli, L'Isola dei famosi e Alessia Marcuzzi si separano. La bionda conduttrice non sarà più la padrona di casa nella prossima edizione del reality.

