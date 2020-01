“L’importante è che non sei juventino”, Bergomi nella bufera: il ‘fuorionda’ scatena il caos [VIDEO] (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Può un semplice video scatenare il caos? La risposta è sì. Nell’era dei social siamo ormai abituati a qualunque cosa. E’ quello che è successo con un filmato riguardante Beppe Bergomi. Il noto commentatore di Sky è stato intercettato a San Siro da un giovane tifoso che lo ha invitato a salutare un suo amico interista a casa. Bergomi, che non si è mai tolto di dosso la maglia nerazzurra pur non giocando più, ovviamente ha accettato. E non ci sarebbe nulla di male, anzi. Il problema è che “lo Zio” non ha mai fatto mancare critiche e attacchi alla Juventus anche se nel suo ruolo servirebbe imparzialità. Cosa è successo quindi? Il curioso siparietto è proseguito con il tifoso che rivela a Bergomi di essere milanista. Nessun problema per l’ex difensore perché “l’importante è che non sei juventino”. Frase infelice per chi lavora in tv ed è ... calcioweb.eu

