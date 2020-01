Liliana Segre parla al Parlamento Ue: deputati in lacrime mentre racconta la sua vita nei campi di concentramento (Di mercoledì 29 gennaio 2020) parlamentari in lacrime mentre ricorda l’esperienza nei campi di concentramento. Liliana Segre è intervenuta a Bruxelles, nella seduta plenaria, per raccontare la sua storia di deportata, sopravvissuta agli orrori della Seconda guerra mondiale e dei nazisti, e il suo impegno nelle scuole. Diversi i deputati commossi, inquadrati dalle telecamere, per il discorso della senatrice a vita. L'articolo Liliana Segre parla al parlamento Ue: deputati in lacrime mentre racconta la sua vita nei campi di concentramento proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

lauraboldrini : La prossima volta che ad Alessandra #Mussolini viene in mente di parlare di Liliana Segre conti fino a dieci - BeppeSala : Dobbiamo dire no all'odio, all'antisemitismo e al razzismo, sempre: solidarietà a Liliana Segre, al direttore di… - NicolaMorra63 : Leggo di minacce antisemite a Liliana Segre, @CarloVerdelli e @PBerizzi. È inutile, l'ignoranza tracima in questo p… -