Liliana Segre a Bruxelles: “Che emozione! Io esisto e anche il Parlamento Ue, non era questo il disegno di qualcuno” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) “Che emozione! Io esisto, e anche il Parlamento Europeo”, sono le parole scritte dalla senatrice a vita Liliana Segre nel libro riservato agli ospiti dell’istituzione di Bruxelles. Accolta dal presidente David Sassoli, la donna sopravvissuta alla Shoah ha aggiunto: “Non era questo il disegno di qualcuno”. A margine, mentre si dirigeva alla plenaria, parlando ai giornalisti ha aggiunto: “Il messaggio al Parlamento? Di speranza. Da nonna non posso che dare questo messaggio”. “Dicono che fomento odio verso il fascismo? Io sono una donna di pace. Se volessi fomentare l’odio non avrei portato in commissione una proposta di commissione che si chiama hate speech”, ha ricordato infine la Segre. L'articolo Liliana Segre a Bruxelles: “Che emozione! Io esisto e anche il Parlamento Ue, non era questo il disegno di qualcuno” ... ilfattoquotidiano

