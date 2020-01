L’epidemia di coronavirus si diffonde velocemente: il bilancio sale a 131 morti, nuovi contagi anche in Europa (Di mercoledì 29 gennaio 2020) L’epidemia di coronavirus nella Cina continentale ha provocato finora 131 morti: è l’ultimo aggiornamento, che tiene conto di altri 25 decessi correlati al virus nella provincia cinese di Hubei, portando il bilancio delle vittime in quell’area a 125. Inoltre si sono registrati 840 nuovi casi di contagio confermati, e il numero totale di casi accertati nella provincia è salito a 3.554, di cui 228 in condizioni critiche. I media tedeschi riportano 3 nuovi casi di contagio accertati mentre ci sarebbe anche un nuovo caso in Francia: le tre persone infettate dal coronavirus in Germania sono colleghi di lavoro del primo contagiato, e la trasmissione è avvenuta probabilmente durante un corso di formazione professionale da una persona cinese che in seguito è tornata nel suo Paese d’origine. Tutti e 4 i tedeschi sono ricoverati in isolamento in una clinica di ... meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, @BillGates dona 10 milioni di dollari. 'Per aiutare i soccorritori e combattere l'epidemia' #ANSA - enpaonlus : Coronavirus, la Cina vieta il commercio di animali selvatici fino a quando l’epidemia non sarà finita…… - RaiNews : L'atmosfera è spettrale. Nella metropoli epicentro dell'epidemia e che è stata la prima a essere isolata, non circo… -