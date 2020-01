Leonardo, primo successo commerciale per l’AW189K con Gulf Helicopters (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Leonardo rafforza la sua posizione nel mercato degli elicotteri di categoria 'super medium', che unisce elevata capacita' di carico e autonomia con dimensioni e costi operativi contenuti e in cui l'azienda e' leader con il campione di vendite, consegne e ore di volo AW189, con l'annuncio del cliente di lancio della nuova variante AW189K. L'operatore del Qatar Gulf Helicopters, uno dei player piu' importanti nel settore del trasporto offshore e gia' cliente dei modelli AW139 e AW189, introdurra' in servizio l'AW189K nella seconda meta' del 2020.Alimentato da due motori di nuova generazione Safran Helicopter Engines Aneto-1K da 2.500 cavalli ciascuno, l'AW189K offre al mercato un'ulteriore possibilita' per operazioni a lungo raggio, elevata autonomia e capacita' di carico con costi operativi piu' bassi rispetto a modelli di maggiori dimensioni e peso. L'AW189K assicura elevate ... ilfogliettone

