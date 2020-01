Legalità, il Siap alla marcia promossa da Libera: “Noi ci saremo sempre” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo da Giuseppe Orlacchio, segretario generale provinciale del Sindacato Italiano Appartenenti Polizia. “La Segreteria Provinciale del Siap di Benevento, il più grande sindacato di base del personale della Polizia di Stato, ha partecipato alla marcia simbolica promossa il 29 gennaio 2020 dall’Associazione Libera per dire basta alla criminalità organizzata e per riappropriarsi del Rione Libertà e di tutte le altri parti della Città oggetto di prevaricazioni ed abusi. Con la nostra presenza, come terza forza sindacale del Comparto Sicurezza e Difesa, abbiamo voluto portare il nostro incondizionato sostegno a Libera e a tutti coloro che lottano quotidianamente contro le mafie e la criminalità organizzata, in difesa della libertà di espressione e del diritto riconosciuti e tutelati dalla nostra Carta costituzionale. Tutti ... anteprima24

Legalità Siap Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Legalità Siap