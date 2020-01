Le agromafie valgono 24,5 miliardi. Sulla pelle dei contadini-schiavi. Sono 400mila gli agricoltori che lavorano in nero. Le denunce salgono, ma la prevenzione è ferma al palo (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Dalla Basilicata alla Sicilia passando per la Capitanata, fin su al Nord nelle campagne insospettabili della Pianura Padana. La piaga del caporalato coinvolge, anche se con profili e modalità diverse, tutta Italia. L’ultimo inquietante ritratto, d’altronde, arriva dal dossier di Medici Senza Frontiere: in Basilicata – e più precisamente nel Metaponto – vivono più di 2mila migranti nell’inferno delle baraccopoli. Un quadro allarmante in cui il diritto alla salute è negato. La maggior parte dei migranti visitati, infatti, presentava condizioni mediche problematiche legate alle difficili condizioni di lavoro e di vita. Meno di metà di loro aveva una tessera sanitaria e dunque la possibilità di accedere a cure mediche nelle strutture pubbliche. Ma questa piaga è, purtroppo, generalizzata. Nonostante gli ottimi risultati raggiunti in tema di contrasto grazie alla legge ... lanotiziagiornale

