Lavoro: Confapi Padova, in Veneto si guadagna metà rispetto al Lussemburgo (2) (Di mercoledì 29 gennaio 2020) (Adnkronos) - "È evidente che bisogna capire quali sono realmente i nostri competitors anche in tema di retribuzioni, se Germania e Francia o i paesi dell’Est Europa. Di sicuro c’è tanta strada da fare in questo campo per recuperare terreno ma, appunto, per analizzare il quadro che emerge occorre al liberoquotidiano

CislNazionale : RT @FemcaCISL: #Contratti, sindacati: ok a rinnovo per 90 mila #tessili - FemcaCISL : #Contratti, sindacati: ok a rinnovo per 90 mila #tessili -