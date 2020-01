Lavori di manutenzione, domani interruzione idrica in contrada San Vitale (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Comunichiamo che a causa di un intervento di manutenzione sulla rete idrica in contrada San Vitale del Comune di Benevento, siamo costretti a sospendere l’erogazione idrica dalle ore 09:00 alle ore 10.00 di domani 30 gennaio 2020, nelle seguenti zone: contrada san Vitale contrada Scafa contrada Olivola contrada Roseto L'articolo Lavori di manutenzione, domani interruzione idrica in contrada San Vitale proviene da Anteprima24.it. anteprima24

