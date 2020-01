Laura Chiatti ha rifatto il seno? La dichiarazione dell’attrice (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Sui social Laura Chiatti ha postato una foto che mette in mostra le sue curve sinuose e il suo generoso décolleté. In tanti però non hanno potuto fare a meno di notare un particolare per cui la stessa attrice ha fornito spiegazioni. Laura Chiatti: il seno Un abito vertiginoso ha messo in mostra il seno prorompente di Laura Chiatti e in molti non hanno potuto fare a meno di notare che le curve dell’attrice sarebbero sembrate “esagerate” rispetto al passato. Anche la collega Eva Riccobono ha fatto un apprezzamento sul seno di Laura Chiatti, e l’attrice ha tolto ogni dubbio rispondendo: “I soldi meglio spesi”. Insomma, sembra chiaro che l’attrice avrebbe fatto qualche ritocchino per aumentare la propria taglia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LauraChiatti82 (@LauraChiatti82) in data: 27 Gen 2020 alle ore 11:24 PST In ... notizie

