Latina, “non mi coprite Gina Cetrone sennò succede un casino”: così i Di Silvio aiutarono la sua campagna elettorale per 25mila euro (Di mercoledì 29 gennaio 2020) “Fateve il lavoro vostro e noi ci famo il nostro, non mi coprite Gina Cetrone sennò succede un casino”. Nelle carte dell’inchiesta che ha portato all’arresto dell’ex consigliera regionale del Pdl nel Lazio, Gina Cetrone – recentemente passata al movimento di Giovanni Toti ‘Cambiamo!’ dopo la scissione da Forza Italia – e di suo marito Umberto Pagliaroli, viene raccontata la battaglia fra clan per l’affissione dei manifesti elettorali nella città di Terracina, nota località in provincia di Latina, territorio roccaforte del clan degli “zingari” Di Silvio, chiamati così per le loro origini sinti che li accomuna ai più noti Casamonica e Spada. I componenti del “gruppo criminale”, come viene definito dagli inquirenti, appaiono anche in alcuni post su Facebook pubblicati sulla paGina elettorale di Cetrone e allegati alle carte del gip di Latina nell’ordinanza di custodia ... ilfattoquotidiano

