Latina, arrestata ex consigliera regionale per estorsione (Di mercoledì 29 gennaio 2020) E’ stata arrestata una ex consigliera regionale a Latina con l’accusa di estorsione con metodo mafioso a imprenditori. Indagate altre 4 persone. Latina – E’ stata arrestata a Latina una ex consigliera regionale con l’accusa di estorsione con metodo mafioso a imprenditori e per la campagna elettorale. Questi sono i motivi che hanno portato al fermo di Gina Cetrone e di altre quattro persone. Il mandato di custodia cautelare in carcere è stato firmato dal gip Antonella Minunni dopo aver letto le carte inviate dal procuratore Michele Prestipino. Il titolare dell’indagine durante tutti i controlli ha ascoltato anche le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia. arrestata ex consigliera regionale per estorsione Il periodo finito sotto indagine è quello da aprile a giugno 2016. Nel primo mese, secondo quanto ricostruito dagli ... newsmondo

