L' app Rainway consente lo streaming di giochi PC su Xbox One | disponibile gratuitamente

La versione open beta di Rainway per Xbox è ora disponibile all'interno dello store di Microsoft. Ciò significa cheavete la possibilità di trasmettere in streaming qualsiasi gioco esclusivo per PC, come Beyond: Two Souls, Detroit: Become Human, Heavy Rain, Nioh, Journey solo per citarne alcuni, sulla console Xbox One e giocare proprio lì."Rainway per Xbox offre ai giocatori la libertà di godere della grafica di alta qualità del PC, ma dalla comodità del proprio divano sul grande schermo. La nostra prima interfaccia per i giochi offre agli utenti il ​​proprio "Netflix per giochi" proprio nel loro salotto" dice la descrizione. Rainway per Xbox riceverà funzionalità aggiuntive nel corso della beta, come streaming 4K, multiplayer locale e supporto cooperativo, chat vocale e altro ancora. I parental control sono già disponibili nell'app.

