Lapo e CR7 insieme per i nuovi occhiali Italia Independent (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La società eyewear di Lapo Elkann, Italia Independent, e il brand di Cristiano Ronaldo hanno firmato un accordo globale esclusivo della durata di cinque anni per la creazione di collezioni eyewear sotto il brand CR7. La prima collezione CR7 Eyewear è stata interamente ispirata e disegnata per Cristiano Ronaldo e verrà presentata in occasione di … L'articolo Lapo e CR7 insieme per i nuovi occhiali Italia Independent calcioefinanza

