L'amica geniale: trama, cast e anticipazioni di stasera 29 gennaio 2020

In attesa della seconda stagione che prenderà il via lunedì 10 febbraio 2020, oggi 29 gennaio alle 21:20 su Rai 2 andrà in onda L'amica geniale. L'amata serie televisiva, tratta dai romanzi dell'enigmatica scrittrice Elena Ferrante e diretta da Saverio Costanzo, approda all'ultima puntata del primo capitolo con due appassionanti episodi. Anche questo mercoledì quindi la fiction italo-statunitense intratterrà il pubblico con la storia Elena greco e Raffaella Cerullo, due compagne d'avventura fin dall'infanzia molto diverse caratterialmente e nello stile di vita ma unite dalla passione per lo studio e un profondo legame d'affetto.

