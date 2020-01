“L’amica geniale – Storia del nuovo cognome”, incassi tiepidi per l’anteprima al cinema (Di mercoledì 29 gennaio 2020) "L'amica geniale - Storia del nuovo cognome", seconda stagione della serie evento tratta dalla tetralogia di Elena Ferrante, è tornata al cinema con i primi due episodi in anteprima nelle sale italiane. Gli incassi dell'anteprima risultano essere di molto inferiori rispetto all'anteprima della prima stagione. Dal 10 febbraio 2020, la serie sarà trasmessa in prima tv su Rai1. fanpage

zazoomnews : Stasera tv 29 gennaio Raidue L’amica geniale Anticipazioni - #Stasera #gennaio #Raidue #L’amica… - zazoomnews : L’amica geniale: trama cast e anticipazioni di stasera 29 gennaio 2020 - #L’amica #geniale: #trama - zazoomblog : L’Amica Geniale ultima puntata: trama e anticipazioni 29 gennaio 2020 - #L’Amica #Geniale #ultima #puntata: -