L’Amica Geniale 2 ci sarà ma non da mercoledì, precedenza al Festival di Sanremo 2020 (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Gli occhi di tutti sono puntati sul finale della prima stagione e sul conto alla rovescia in attesa de L'Amica Geniale 2. La vita dei fan della serie tutta italiana continua ad essere una corsa sulle montagne russe e anche oggi sarà lo stesso. L'appuntamento è fissato per oggi, 29 gennaio, su Rai2 quando ad andare in onda gli ultimi episodi della prima stagione con l'annunciato matrimonio di Lila e la sua grande delusione quando il suo promesso sposo la "tradirà" nel peggiore dei modi. Chi ha seguito già gli episodi della prima stagione sa bene come andrà a finire mentre gli altri avranno modo di scoprirlo proprio questa sera nel prime time di Rai2.Il resto lo scopriremo ne L'Amica Geniale 2 dedicata al secondo romanzo della tetralogia di Elena Ferrante, Storia del nuovo Cognome, che racconterà di violenze, di colpi di scena e di una vita che continua ad essere poco gentile con Lila ... optimaitalia

FrancescaNevis : Nino Sarratore Merda, fascetta da mettere su tutti i libri de «L’amica geniale». - xonmyownn : @PieraPi E le ho ricordato quando c'è la s2 de l'amica geniale. E PROMESSO PENA MALEDIZIONI DI NON SPOILERARE HTGAWM - _JessicaChia : RT @La_Lettura: Elena Ferrante dopo «L’amica geniale» scopre la zia sensuale. La «pagella» di Antonio D’Orrico su «La vita bugiarda degli a… -