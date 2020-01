Lamborghini-Lego - Una super sportiva per la serie Technic (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La Lamborghini ha annunciato una nuova collaborazione con la Lego: per la prima volta, verrà introdotta una super sportiva della Casa di Sant'Agata Bolognese nella serie Technic Ultimate, dedicata alla realizzazione di modelli più avanzati e complessi.Terzo della serie. Il nuovo set, in scala 1:8, arriverà sul mercato nell'estate del 2020, online a partire dall'1 giugno e poi, dall'1 agosto, anche nei negozi. Non sono ancora noti i dettagli sul modello che verrà proposto, ma sappiamo che costituirà il terzo esemplare sella serie Technic Ultimate dopo i successi della Porsche 911 GT3 RS, nel 2016, e della Bugatti Chiron, nel 2018. Il set darà la possibilità di costruire componenti tecnici più articolati, come trasmissioni e differenziali, per un'esperienza di costruzione più stimolante. Nelle prossime settimane, le due aziende rilasceranno ulteriori informazioni in merito al ... quattroruote

