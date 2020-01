La Yamaha sceglie Quartararo per il 2021: Valentino Rossi verso l’addio alle corse (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Nel 2021 Valentino Rossi non guiderà una moto del Team Ufficiale Yamaha in MotoGp. Oggi la casa giapponese ha scelto il suo successore: Fabio Quartararo, che ha firmato un contratto biennale fino al 2022. Non si tratta di una rottura. Valentino Rossi ha fatto un passo indietro in accordo con la Yamaha, che gli ha offerto di continuare a correre nel 2021 con una moto “Full Spec”, ovvero una moto non ufficiale ma equipaggiata come le ufficiali. “Dopo un confronto insieme – si legge nel comunicato Yamaha – la Yamaha e Rossi sono reciprocamente d’accordo sul fatto che la decisione personale se Valentino rimarrà un pilota attivo nel campionato mondiale MotoGP nel 2021 sarà presa a metà del 2020. La leggenda delle corse Rossi – prosegue il comunicato – chiuderà quindi la sua incredibile gara durata 15 anni con il team Yamaha Factory Racing MotoGP alla fine della ... ilnapolista

