La terra trema ancora in Albania. La scossa avvertita anche in Italia (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Terremoto in Albania. Poco prima delle 21,20 una scossa di terremoto di magnitudo 5 è stata registrata a Qarku, nei pressi di Durazzo, con ipocentro a 13 chilometri di profondità. Stando alle testimonianze che si sono immediatamente rincorse sui social network, la scossa si è avvertita distintamente non solo nel sud del Paese, dalla capitale Tirana sino a Valona, ma anche in Salento, in particolare nella zona tra Nardò e Galatina, e nel Brindisino. Tante le telefonate ai vigili del fuoco. In Puglia, comunque, non risultano esserci stati danni a cose o persone. Secondo i dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), la scossa di magnitudo 5 è avvenuta in Albania alle 21:15:10 ora Italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 41.47, 19.5 ad una profondità di 13 km.



