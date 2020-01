La Svezia Ricicla Così Bene Che Non Ha Più Spazzatura da Smaltire (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Un sogno, per noi che ancora ci arrabattiamo a capire come differenziare al meglio i rifiuti, ma c’è chi fa di più: non solo la Svezia Ricicla Bene, ma ha anche finito la Spazzatura! Da non credere, vero? Dopo anni e risorse – hanno cominciato negli anni ’70 – spesi per l’educazione dei cittadini a differenziare Bene i propri rifiuti domestici, oggi gli Svedesi conferiscono in discarica solo l’1% della Spazzatura. Sono già stati ampiamente superati, Così, gli obiettivi ambientali che la nazione aveva stabilito per il 2020. Il 93% del vetro, il 47% della plastica e l’82% della carta vengono avviati al processo di rielaborazione e diventano materia prima per un nuovo utilizzo. Recuperano il circa il 47% dei rifiuti, mentre un altro 52% circa, composto da rottami metallici, circuiti e rifiuti agricoli, viene immesso nel Waste to energy (Wte). Ciò ... youreduaction

