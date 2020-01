La sparata di Alessandra Mussolini su Liliana Segre: «Fomenta l’odio. Non si trasformi da nonnina a strega di Biancaneve» (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Non si placa la polemica innescata dalle parole di Alessandra Mussolini. Qualche giorno fa, intervenendo al Morning Show dell’emittente padovana Radio Cafè, l’ex deputata è tornata sulla vicenda della cittadinanza onorario a Liliana Segre dal comune di Verona e dell’intitolazione nella stessa città di una via a Giorgio Almirante. «La democrazia consiste nel far convivere diverse culture e il rispetto di diverse storie e posizioni. Liliana Segre è una figura che dovrebbe essere bonaria, è una nonnina, va nelle scuole, dovrebbe parlare contro il pregiudizio, contro la violenza, ha avuto un dramma umano e quindi dovrebbe rigettare il pregiudizio. Questa commissione è contro il pregiudizio? E poi se invece fomenti l’odio, anche no». «Fa bene il sindaco di Verona C’è chi vuole il pensiero unico? – ha aggiunto Alessandra Mussolini riferendosi a ... open.online

