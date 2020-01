La risposta di Liliana Segre alle parole di Alessandra Mussolini (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La risposta di Liliana Segre alle parole di Alessandra Mussolini Liliana Segre, durante una cerimonia al Parlamento europeo in occasione del 75 esimo anniversario della liberazione di Auschwitz, ha risposto alle parole dell’ex europarlamentare Alessandra Mussolini, che in un’intervista aveva accusato la senatrice a vita di “fomentare” l’odio verso il fascismo. “Io spero di essere una donna di pace e non di fomentare l’odio”, ha detto Liliana Segre rispondendo ai giornalisti che chiedevano un commento alle parole di Alessandra Mussolini. “Se volessi fomentare l’odio non avrei portato in Senato una proposta contro l’hate speech, contro l’odio. Sarebbe un’antitesi fomentare l’odio e predicare invece contro l’odio”, ha spiegato con il garbo e la pacatezza che la contraddistinguono. “Non ho ... tpi

LaDonnola : @lercionotizie Travaglio che dice di studiare alla figlia di Enzo Tortora è il punto più basso nel quale il giornal… - kiarakiki13 : RT @MilettoMaria: @catlatorre La risposta al perché di questi fatti l'ha data Liliana Segre, 'sono stati sdoganati e quindi si sentono libe… - AugustoTocchi : Liliana Segre è un personaggio odioso,non va minacciata ,va semplicemente ignorata,più volte è stata invitata a pro… -