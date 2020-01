La realtà aumentata di Pinterest per provare i prodotti di makeup (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La novità di Pinterest, la realtà aumentata per provare i prodotti di makeup prima dell’acquisto. L’applicazione più amata dalle beauty addict, Pinterest, lancia una novità assoluta, la realtà aumentata per poter provare i prodotti di makeup prima dell’acquisto. La funzione si chiama Try On ed è stata realizzata da Lens. Questa funzione permette all’utente di … L'articolo La realtà aumentata di Pinterest per provare i prodotti di makeup è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

