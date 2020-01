La Pupa e il Secchione e Viceversa, Quarta Puntata: Maestri E Marco Eliminati! (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tante emozioni anche nel quarto appuntamento del reality La Pupa e il Secchione e Viceversa su Italia 1. Il giudizio finale è di Alba Parietti, Ecco cosa è successo durante la Quarta Puntata de La Pupa e il Secchione e Viceversa! Nuova interessante e avvincente Puntata del reality La Pupa e il Secchione e Viceversa. Oramai le coppie si conoscono bene e nella Quarta Puntata vedremo salire la tensione e aumentare la gelosia tra pupe e secchioni. A rompere un po’ gli equilibri che si erano creati nelle coppie sono soprattutto gli ultimi Viceversa entrati, la coppia formata da Maestri e Marco. Come ogni martedì molti gli ospiti che hanno accompagnato la Puntata tra cui Alba Parietti, che non risparmierà commenti al veleno ad alcuni secchioni, ma anche Roberto Giacobbo, Mark The Hammer , Daniela Del Secco D’Aragona e Roberta Carluccio. Il tema centrale che accompagnerà tutta la ... uominiedonnenews

