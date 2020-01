La Pupa e il Secchione 2020: Angelica fra Mazzoni e Marco, lei li ‘friendzona’ (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Anche la quarta puntata de La Pupa e il Secchione e Viceversa ci ha offerto molti spunti divertenti, emozioni ed un inedito colpo di scena amoroso: argomento principale di questo nuovo episodio è stato l’inedito e virtuale triangolo amoroso fra il Secchione Mazzoni, la Pupa Angelica e il pupo Marco. Già conoscevamo quali sentimenti provasse il Secchione Mazzoni per la sua bella compagna di squadra. Da questa settimana, però, si è aggiunto un terzo incomodo: il pupo Marco ha iniziato a corteggiare Angelina scatenando un po’ di gelosie in Mazzoni. Messa alle strette, la ragazza è stata costretta a chiarire la sua posizione su entrambi i ragazzi… La Pupa e il Secchione 2020: Angelica fra Mazzoni e Marco Messa alle strette agli autori de La Pupa e il Secchione e Viceversa, la Pupa Angelina ha messa in chiaro la sua posizione sul pupo Marco: lo reputa un bel ... ultimenotizieflash

QuiMediaset_it : A #lapupaeilsecchioneeviceversa ospiti #AlbaParietti #RobertoGiacobbo e la #MarchesaDAragona Conduce @_PaoloRuffini… - zazoomnews : La Pupa e il Secchione quarta puntata: Maestri e Marco eliminati - #Secchione #quarta #puntata: #Maestri - zazoomblog : La Pupa e il Secchione quarta puntata: Maestri e Marco eliminati - #Secchione #quarta #puntata: #Maestri -