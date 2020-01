La prima volta non si scorda mai, la storia dello “Zio” Bergomi: dall’Inter alle telecronache del Mondiale 2006 (Di giovedì 30 gennaio 2020) Sono passati 40 anni da quel 30 gennaio 1980 in cui faceva il suo esordio in prima squadra con la maglia dell’Inter un ragazzino di appena 16 anni che sembrava molto più grande della sua età. A dare questa impressione un paio di baffi da tipico poliziotto meridionale. Quel ragazzini si chiamava Giuseppe Bergomi e sarebbe diventato nel tempo una bandiera della squadra nerazzurra e uno dei più grandi difensori della storia del calcio italiano. Nato a Settala, piccolo comune della provincia di Milano, il 22 dicembre 1963, Bergomi venne notato quando giocava nelle giovanili del club nerazzurro dall’allenatore della prima squadra, Eugenio Bersellini, che, esattamente 40 anni fa, lo mandò in campo per la prima volta in una partita di Coppa Italia contro la Juventus, terminata 0 a 0: aveva 16 anni, un mese e 8 giorni. Da quel 30 gennaio, Bergomi, soprannominato lo ... calcioweb.eu

Raiofficialnews : ??@MarroneEmma sarà sul palco dell'Ariston per la prima volta come ospite, in occasione della serata d'apertura mar… - mecna : Condivido il desiderio di non conoscere una cosa stupenda per avere il privilegio di poterla scoprire per la prima volta. - matteosalvinimi : #Salvini: La partita in Emilia-Romagna è stata per la prima volta aperta. #radioanchio -