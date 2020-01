La preghiera del 'Padre Nostro' cambia (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il "Padre Nostro" cambia. La modifica della preghiera, voluta da Papa Francesco, non avrà più l'invocazione a Dio 'non indurci in tentazione' ma 'non abbandonarci alla tentazione'. Monsignor Bruno Forte, arcivescovo di Chieti-Vasto, presidente della Conferenza abruzzese-molisana e noto teologo, annuncia a Vatican News che "il Messale con la nuova versione del Padre Nostro" uscirà "qualche giorno dopo la prossima Pasqua". L'uso liturgico "sarà introdotto a partire dalle messe del 29 novembre di quest'anno, prima domenica d'Avvento". La modifica, spiega, è stata resa necessaria "per una fedeltà alle intenzioni espresse dalla preghiera di Gesù e all'originale greco". In realtà l'originale greco usa un verbo che significa letteralmente 'portarci, condurci'. La traduzione latina 'inducere' poteva richiamare l'omologo greco. Però, in italiano 'indurre', prosegue ... agi

oss_romano : #22gennaio #Vita Consacrata femminile, tra #resilienza e #preghiera è il tema del numero di febbraio di… - Agenzia_Italia : La preghiera del '#PadreNostro' cambia - Susysusanna3 : RT @Pontifex_it: La preghiera è la porta della fede, la preghiera è la medicina del cuore. -