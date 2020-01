“La Paternal”, un luogo magico dove trovi Maradona ovunque (FOTO) (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiChi pensa a Diego Armando Maradona lo immagina da bambino a Villa Fiorito, oppure a Napoli o “La Bombonera”. Ma Diego, per chi non lo sapesse, ha vissuto e vive ancora a “La Paternal”. Un quartiere a circa venti chilometri da Villa Fiorito. Un luogo magico dove trovi Maradona ovunque; nei murales, negli adesivi, negli aneddoti nella “casa-museo” di Lascano 2257, una sorta di tunnel temporale per viaggiare verso gli anni felici di Maradona, quando il suo mancino brillava e faceva sognare i tifosi. Nel quartiere della Paternal, dove le strisce pedonali si intravedono appena e la vita si svolge in mezzo alla strada, Diego ebbe una sorta di anteprima dell’amore del popolo che avrebbe ricevuto a Napoli. Un quartiere di case basse dove vivono circa 20 mila persone e che mantiene ancora alcune usanze di quel tempo. ... anteprima24

