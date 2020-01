La pace di Trump incendia il Medio Oriente. Anche l'Europa è scettica (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Dall’Ue e dall’Italia, un commento prudente: disponibilità a studiare il piano Trump, ma sottolineatura della necessità di ascoltare le legittime aspirazioni di entrambe le parti. Dal mondo arabo, petromonarchie a parte, un netto rifiuto: proteste in Cisgiordania e nella Valle del Giordano, scioperi a Gaza, il pugno duro di Erdogan, la minaccia di Khamenei. A giudicare delle reazioni del day-after, l’Accordo del secolo firmato Donald Trump tutto sembra tranne che una strada per la pace. Il piano – che per il quotidiano israeliano Haaretz ha addirittura superato a destra la piattaforma del Likud – apre di fatto la strada all’annessione immediata da parte di Israele della Valle del Giordano e delle colonie ebraiche in Cisgiordania. Il governo ha intenzione di votare l’estensione della legge israeliana alle colonie e alla Valle ... huffingtonpost

