La nuova Xbox avrà anche una versione economica (Di mercoledì 29 gennaio 2020) (Foto: Microsoft) Sarà un inizio inverno caldissimo il prossimo con il debutto delle due nuove console Ps5 di Sony e Xbox Series X di Microsoft. Proprio quest’ultima è al centro di interessanti rumors che cercano di fare un po’ più di chiarezza sulle caratteristiche e sulle strategie commerciali. La grossa novità riguarda la possibilità che ci siano due versioni: oltre a quella standard, più potente, una più economica che potrebbe chiamarsi Xbox Series S. Conosciuta con il nome in codice Lockhart (Anaconda il nome di X), la versione più a buon prezzo dovrebbe montare un processore Amd come parrebbe suggerire una coppia di benchmark apparsi su 3DMark 11 e Time Spy. Le performance registrate sarebbero di 7,0 / 7,9 teraflop contro i 4 previsti. Il chip includerebbe un processore octa-core 4.0 GHz, una scheda grafica Radeon non meglio precisata e 16 gb di memoria gddrx suddivisa ... wired

