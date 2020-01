La nebbia spietata di Hollywood (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Nella mattina di domenica scorsa un fumo scuro ha avvolto la collina di Calabasas, California, e il cuore di tutto il mondo sportivo. Kobe Bryant non è stato un campione normale, posto che non si è mai campioni normali.E’ stato la personificazione dell’agonismo, dell’etica del lavoro applicata alla voglia di vincere, della profezia che si autoavvera, della nike alata contro cui non conviene scommettere mai. La risolutezza nel gene, quel bambino arrivato nella provincia italiana a seguito del padre cestista, che raccontava con assoluta convinzione il suo futuro Nba.L’allenamento notturno, proseguito anche dopo il ritiro, le infinite ripetizioni, la costanza di migliorare ogni aspetto del gioco, la mentalità vincente e senza paura, gli 81 punti, i titoli, la passione sconfinata per il suo “dear basketball”, l’egoismo del ... huffingtonpost

