La lista "Vaccini Vogliamo Verità" è l'unica utopia che non tramonta (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Nella sfida fra candidati mignon in Emilia-Romagna, fatta salva l’ovvia prevalenza del Movimento 5 Stelle, colpisce che la lista Vaccini Vogliamo Verità abbia preso più voti sia del Partito Comunista sia di Potere al Popolo. Le tre V hanno infatti raggiunto lo 0,5% mentre la falce e martello si è fe ilfoglio

ilfoglio_it : In Emilia-Romagna ha preso più voti di Rifondazione comunista e Potere al popolo. Ha capito che per immaginare un f… - RizziRes : RT @tiziodesio: A breve: 'Scappano dalla pandemia is the new scappano dalla guerra!' Ovviamente li si dovrà accogliere tutti, ma andranno a… -