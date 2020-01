La Liguria resterà al Centrodestra Pd ko anche con il M5S. Primi dati (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il Partito Democratico farebbe bene a non esagerare con l'entusiasmo dopo la vittoria di Stefano Bonaccini alle Regionali in Emilia Romagna. Alle prossime elezioni di maggio, infatti, potrebbero arrivare brutte sorprese per il Centrosinistra. La doccia fredda è nell'aria soprattutto in Liguria, Regione dove i Dem si dicono ottimisti sulla possibilità di scalzare il Centrodestra e... Segui su affaritaliani.it affaritaliani

