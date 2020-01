La lezione di Liliana Segre al Parlamento europeo: “Basta negare l’olocausto, combattiamo razzismo” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) In occasione delle celebrazioni del 75esimo anniversario della liberazione del campo di Auschwitz-Birkenau Liliana Segre è stata accolta dal Parlamento europeo e ha preso la parola in Aula: "Anche oggi qualcuno non vuole guardare e anche adesso qualcuno dice che non è vero", ha detto riferendosi all'olocausto. fanpage

EFilcams : RT @fanpage: #LilianaSegre offre una bellissima lezione contro l'antisemitismo e il razzismo al #ParlamentoEuropeo - fanpage : #LilianaSegre offre una bellissima lezione contro l'antisemitismo e il razzismo al #ParlamentoEuropeo - toscanalibri : #Donne, #Shoah, #Resistenza. Lezione Magistrale di Liliana Picciotto Fargion a #Pisa -